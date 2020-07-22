На Запоріжжі пенсіонер отримав тяжку травму від вибуху гранати
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. У Приморському районі Запорізької області під час вибуху гранати травмувався 67-річний чоловік. Про це повідомляє ГУНП у регіоні, передає УНН.
"21 липня близько 20 години до чергової частини Приморського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що до місцевої лікарні доставили мешканця Приморського району 1953 року народження з травматичною ампутацією стопи. Попередньо встановлено, що травму він отримав під час вибуху гранати", – йдеться у повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 (замах на злочин), ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Як повідомлялося в УНН, 21 липня у Києві біля станції метро "Мінська" вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку "Мінський". Також 17 липня стався вибух біля столичної станції метро "Шулявська", внаслідок якого отримали травми четверо людей.