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На Запоріжжі пенсіонер отримав тяжку травму від вибуху гранати

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. У Приморському районі Запорізької області під час вибуху гранати травмувався 67-річний чоловік. Про це повідомляє ГУНП у регіоні, передає УНН.

"21 липня близько 20 години до чергової частини Приморського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що до місцевої лікарні доставили мешканця Приморського району 1953 року народження з травматичною ампутацією стопи. Попередньо встановлено, що травму він отримав під час вибуху гранати", – йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 (замах на злочин), ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося в УНН, 21 липня у Києві біля станції метро "Мінська" вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку "Мінський". Також 17 липня стався вибух біля столичної станції метро "Шулявська", внаслідок якого отримали травми четверо людей.

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