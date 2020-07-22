В Запорожье пенсионер получил тяжелую травму от взрыва гранаты
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Приморском районе Запорожской области при взрыве гранаты травмировался 67-летний мужчина. Об этом сообщает ГУНП в регионе, передает УНН.
"21 июля около 20 часов в дежурную часть Приморского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в местную больницу доставили жителя Приморского района 1953 года рождения с травматической ампутацией стопы. Предварительно установлено, что травмы он получил при взрыве гранаты", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Как сообщалось в УНН, 21 июля в Киеве возле станции метро "Минская" взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский". Также 17 июля произошел взрыв возле столичной станции метро "Шулявская", в результате которого получили травмы четыре человека.