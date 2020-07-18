Вибух біля станції метро "Шулявська": травмовано чотирьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У результаті вибуху, який стався вчора в смітнику біля входу до станції метро “Шулявська” столичного метрополітену, травмовано четверо людей, одного з яких було госпіталізовано. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
“В результаті вибуху тілесні ушкодження отримали четверо осіб. 22-річного студента з місця події госпіталізовано. Інші троє потерпілих самостійно звернулися до лікарів. Після обстеження та надання допомоги їх було відпущено”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією поліції, зібрані відомості за цим фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
У межах досудового розслідування поліцейські встановлюють усі обставини цієї події та походження предмету, що вибухнув у сміттєвій урні.
Як повідомляв УНН раніше, невідомий пристрій, який вибухнув у смітнику біля входу до станції метро “Шулявська”, пошкодив вікна станції. Було відомо про одного пораненого.