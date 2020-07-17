Метрополітен: вибух стався у смітнику біля входу до станції "Шулявська", пошкоджено вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Невідомий пристрій, який вибухнув у смітнику біля входу до станції метро "Шулявська", пошкодив вікна станції. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook КП "Київський метрополітен".
“Невідомий пристрій вибухнув у смітнику біля входу до станції метро "Шулявська" о 20:08. Одному перехожому, що отримав травму ноги, надали медичну допомогу. Пошкоджені вікна станції. Обставини події з'ясовують правоохоронці, які працюють на місці”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що метрополітен працює у звичайному режимі. Станція відкрита для пасажирів.
Нагадаємо, біля столичної станції метро "Шулявська" стався вибух, є поранений.