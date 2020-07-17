Метрополитен: взрыв произошел в мусорнике у входа на станцию "Шулявская", повреждены окна

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 37525 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102195 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107098 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134325 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110918 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131814 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102144 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102597 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104445 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102068 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Метрополитен: взрыв произошел в мусорнике у входа на станцию "Шулявская", повреждены окна

Метрополитен: взрыв произошел в мусорнике у входа на станцию "Шулявская", повреждены окна

Киев  •  УНН

 • 16172 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Неизвестное устройство, что взорвалось в мусорнике у входа на станцию метро "Шулявская", повредило окна станции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook КП "Киевский метрополитен".

"Неизвестное устройство взорвалось в мусорнике у входа на станцию метро "Шулявская" в 20:08. Одному прохожему, получившему травму ноги, оказали медицинскую помощь. Повреждены окна станции. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители, работающие на месте", - говорится в сообщении.

Указано, что метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров.

Напомним, возле столичной станции метро "Шулявская" произошел взрыв, есть раненый.

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