Метрополитен: взрыв произошел в мусорнике у входа на станцию "Шулявская", повреждены окна
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Неизвестное устройство, что взорвалось в мусорнике у входа на станцию метро "Шулявская", повредило окна станции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook КП "Киевский метрополитен".
"Неизвестное устройство взорвалось в мусорнике у входа на станцию метро "Шулявская" в 20:08. Одному прохожему, получившему травму ноги, оказали медицинскую помощь. Повреждены окна станции. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители, работающие на месте", - говорится в сообщении.
Указано, что метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров.
Напомним, возле столичной станции метро "Шулявская" произошел взрыв, есть раненый.