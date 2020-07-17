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Біля столичної станції метро "Шулявська" стався вибух, є поранений

Біля столичної станції метро "Шулявська" стався вибух, є поранений

Київ • УНН

 • 19222 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. У Києві на проспекті Перемоги біля входу на станцію метро «Шулявська» стався вибух. Внаслідок цього один чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізовано до лікарняного закладу, передає УНН із посиланням на повідомлення столичної поліції.

“Сьогодні о 20:10 на спецлінію 102 надійшла інформація про те, що на проспекті Перемоги біля входу на станцію метро „Шулявська“ стався вибух. За викликом негайно виїхали наряди поліції, слідчо-оперативні групи Головного та районого управлінь поліції, спеціалісти вибухо-технічної служби кінологи та представники інших профільних служб”, — йдеться у повідомленні.

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На місці події попередньо встановлено, що вибух стався у сміттєвій урні. Внаслідок цього один чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізовано до лікарняного закладу. Особа потерпілого встановлюється, повідомили правоохоронці.

На місці події працюють правоохоронці проводять необхідних першочергових слідчих дій та встановлюють усі обставини скоєного. Задля безпеки вибухотехніки обстежили прилеглу територію: жодних підозрілих або небезпечних предметів не виявлено.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Шевченківському районному правлінні поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

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