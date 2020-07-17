У дворі екснардепа Розенблата вибухнула граната
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У дворі колишнього народного депутата, який є фігурантом у так званій "бурштиновій справі", Борислава Розенблата вибухнула граната. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Житомирської області.
Так, вранці 17 липня на службу “102” надійшло повідомлення про виявлення на подвір’ї обійстя підозрілих уламків. За наявною інформацією, у дворі будинку стався вибух гранати.
“На місці події працівники слідчо-оперативної групи Житомирського відділу поліції виявили уламки предмета, схожого на гранату. За вказаною адресою прибули фахівці вибухотехнічної служби ГУНП. У результаті першочергових дій встановлено, що близько 3 ночі через паркан домоволодіння невідома особа закинула гранату, яка вибухнула у дворі. Ніхто з людей не постраждав”, — йдеться в повідомленні.
Також поліцейські вилучили записи камер відеоспостереження та проводять інші заходи для встановлення усіх обставин.
Повідомляється, що попередня кваліфікація події — ч.4 ст.296 (Хуліганство) КК України.
Окрім того, Борислав Розенблат на своїй сторінці у Facebook підтвердив факт вибуху гранати.
“На жаль, це правда, вночі, у двір мого будинку, кинули гранату, був вибух. На щастя, ніхто не постраждав. У цьому я бачу чергову спробу залякати мою родину через нашу політичну діяльність. Проте використовувати такі методи боротьби з політичними опонентами у 21 столітті неприпустимо”, — написав він.
Нагадаємо, Розенблату, який є обвинуваченим у так званій “бурштиновій справі”, відмовили у 100 млн грн моральної шкоди.