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Во дворе экс-нардепа Розенблата взорвалась граната

Во дворе экс-нардепа Розенблата взорвалась граната

Киев  •  УНН

 • 12318 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Во дворе бывшего народного депутата, который является фигурантом по так называемому "янтарному делу", Борислава Розенблата взорвалась граната. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

Так, утром 17 июля на службу "102" поступило сообщение об обнаружении во дворе усадьбы подозрительных обломков. По имеющейся информации, во дворе дома произошел взрыв гранаты.

"На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Житомирского отдела полиции обнаружили обломки предмета, похожего на гранату. По указанному адресу прибыли специалисты взрывотехнической службы ГУНП. В результате первоочередных действий установлено, что около 3 ночи через забор домовладения неизвестный забросил гранату, которая взорвалась во дворе. Никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

Также полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения и проводят другие мероприятия для установления всех обстоятельств.

Сообщается, что предварительная квалификация события - ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Кроме того, Борислав Розенблат на своей странице в Facebook подтвердил факт взрыва гранаты.

"К сожалению, это правда, ночью, во двор моего дома, бросили гранату, был взрыв. К счастью, никто не пострадал. В этом я вижу очередную попытку запугать мою семью из-за нашей политической деятельность. Однако использовать такие методы борьбы с политическими оппонентами в 21 веке недопустимо", - написал он.

Напомним, Розенблату, который является обвиняемым по так называемому "янтарному делу", отказали в 100 млн грн морального ущерба.

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