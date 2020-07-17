У столичной станции метро "Шулявская" произошел взрыв, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Киеве на проспекте Победы у входа на станцию метро “Шулявская” произошел взрыв. В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован в больничное учреждение, передает УНН со ссылкой на сообщение столичной полиции.
"Сегодня в 20:10 по спецлинии 102 поступила информация о том, что на проспекте Победы у входа на станцию метро "Шулявская" произошел взрыв. По вызову немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы кинологи и представители других профильных служб", - говорится в сообщении.
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На месте происшествия предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне. В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован в больничное учреждение. Личность потерпевшего устанавливается, сообщили правоохранители.
На месте происшествия работают правоохранители, проводят необходимые первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.
Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском районном правлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.