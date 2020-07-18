Взрыв возле станции метро "Шулявская": травмированы четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В результате взрыва, который произошел вчера в мусорной урне у входа на станцию метро "Шулявская" столичного метрополитена, травмированы четыре человека, один из которых был госпитализирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"В результате взрыва телесные повреждения получили четыре человека. 22-летнего студента с места происшествия госпитализировали. Остальные трое пострадавших самостоятельно обратились к врачам. После обследования и оказания помощи они были отпущены", - говорится в сообщении.
По информации полиции, собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства этого события и происхождение предмета, что взорвался в мусорной урне.
Как сообщал УНН ранее, неизвестное устройство, взорвавшееся в мусорной урне у входа на станцию метро "Шулявская", повредило окна станции. Было известно об одном раненом.