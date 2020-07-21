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У Києві сталося два вибухи поблизу станції метро "Мінська"

У Києві сталося два вибухи поблизу станції метро "Мінська"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. У Києві на ринку "Мінський", що поблизу станції метро "Мінська", сталося два вибухи - вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко.

"Щойно вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку "Мінський". Близько 12:00 анонім повідомив по лінії "102" про замінування двох автокіосків за адресою Оболонський проспект, 26. Правоохоронці та вибухотехніки перевірили цю інформацію та виявили небезпечні предмети. Всіх людей терміново евакуювали. Периметр навколо кіосків взяли під контроль правоохоронці та рятувальники. Вибухівку, закріплену між легковою автівкою та автокіосками, знешкодили", - написав Віталій Кличко.

Він закликав усіх бути уважними і обережними і не нехтувати повідомленнями про замінування.

Нагадаємо, У Києві "замінували" площу біля станції метро "Мінська": поліція знайшла підозрілу коробку.

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