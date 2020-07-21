В Киеве произошло два взрыва возле станции метро "Минская"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Киеве на рынке "Минский" возле станции метро "Минская", произошло два взрыва - взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.
"Только взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский". Около 12:00 аноним сообщил по линии "102" о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили", - написал Виталий Кличко.
Он призвал всех быть внимательными и осторожными и не пренебрегать сообщениями о заминировании.
Напомним, в Киеве "заминировали" площадь возле станции метро "Минская": полиция нашла подозрительную коробку.