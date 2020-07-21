У Києві "замінували" площу біля станції метро "Мінська": поліція знайшла підозрілу коробку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Поліцейські отримали інформацію щодо замінування площі перед станцією метро "Мінська" в Оболонському районі Києва. На місці виявили підозрілу коробку. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації Національної поліції в місті Києві.
"Сьогодні поліцейські отримали інформацію щодо замінування площі перед станцією метро "Мінська" в Оболонському районі столиці. На вказану адресу терміново направили слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції, наряди патрульної поліції, вибухотехніків та кінологів зі службовими собаками", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що територію перекрили, там працюють співробітники профільних служб. Вони проводять ретельну перевірку споруд та транспортних засобів, які розташовані поряд.
"Під час перевірки території вибухотехніки біля одного з кіосків виявили підозрілу коробку. Задля безпеки її було знешкоджено на місці. Рештки вилучено на експертизу", - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Після проведення огляду території буде надана правова кваліфікація події, додали у поліції.
Нагадаємо, на Київщині чоловік "замінував" відділ поліції та ринок.