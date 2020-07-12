На Київщині чоловік "замінував" відділ поліції та ринок

“На спецлінію „102“ надійшло повідомлення від диспетчера Державної служби надзвичайних ситуацій про те, що до них зателефонував невідомий чоловік та повідомив про замінування ринку та відділу поліції у місті Васильків”, — йдеться у повідомленні.

Так, на місцеві ринки одразу прибули наряди поліції. “Правоохоронці евакуювали людей з ринків та працівників місцевого відділу поліції. Також обмежили доступ громадян до потенційно небезпечних прилеглих територій”, — повідомили правоохоронці.

Працівниками вибухотехнічної служби та кінологами були проведені ретельний огляд: жодних вибухових пристроїв, предметів та підозрілих осіб не виявили.

“Водночас працівники поліції провели низку першочергових розшукових заходів і оперативно встановили особу мінера. Чоловіка напідпитку затримано в порядку ст.208 КПК України”, — резюмували правоохоронці.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри. Запобіжний захід для затриманого обере суд.

Як повідомляв УНН, у Чернівцях відкрили провадження через масове “мінування”.