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У Чернівцях відкрили провадження через масове "мінування"

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КИЇВ. 11 липня. УНН. За фактом неправдивих повідомлень про замінування низки об’єктів у Чернівцях, поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Чернівецькій області.

“10 липня анонімний заявник повідомив про вибухівку в будівлі Чернівецької міської ради, одному з навчальних закладів міста, а також на площах Філармонії та Центральній, співробітники Ситуаційного відділу ГУНП негайно скерували туди всі служби, необхідні для виявлення та знешкодження можливої вибухівки, а також забезпечення безпеки громадян”, — сказано у повідомленні.

Зокрема, за вказаними адресами виїхали слідчо-оперативні групи ГУНП і Шевченківського відділення поліції, вибухотехнічна й кінологічна служби обласного управління Нацполіції, патрульні поліцейські, рятувальники, аварійні служби міста, а також швидка медична допомога.

З будівель міської ради та навчального закладу правоохоронці евакуювали 125 осіб та обмежили доступ громадян до місць можливої небезпеки.

Поліцейські вибухотехніки обстежили зазначені у повідомленні площі, будівлі та прилеглі території. Будь-яких підозрілих чи вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.

“Слідчі Шевченківського відділення поліції внесли відомості про вказані події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, на Вінниччині судитимуть військового, який підозрюється у “мінуванні” складів однієї з військових частин — бази зберігання боєприпасів ДШВ.

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