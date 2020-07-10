На Вінниччині судитимуть військового за “мінування” бази зберігання боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. На Вінниччині судитимуть військового, який підозрюється у “мінуванні” складів однієї з військових частин — бази зберігання боєприпасів ДШВ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.
“Військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України скерувала до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця однієї з військових частин”, — сказано у повідомленні.
Встановлено, що вказаний молодший сержант контрактної служби, перебуваючи у відрядженні у військовій частині, дислокованої в Гайсинському районі Вінницької області, з мобільного телефону свого співслужбовця здійснив дзвінок на скорочений номер екстреного виклику поліції “102” Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.
“Під час дзвінка він анонімно повідомив оператору завідомо неправдиву інформацію про: мінування та подальший підрив складів однієї з військових частин — бази зберігання боєприпасів ДШВ. Результатом вищевказаних протиправних дій під загрозу було поставлено громадську безпеку, а також здійснено безпідставне відволікання від виконання своїх обов’язків органів Національної поліції для перевірки вказаного повідомлення про підготовку вибуху, яке в подальшому не підтвердилося”, — додається у повідомленні.
Згідно із ч. 1. ст. 259 Кримінального кодексу України за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.
Нагадаємо, у Чернівцях “мінували” торгівельний центр.