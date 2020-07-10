На Вінниччині судитимуть військового за “мінування” бази зберігання боєприпасів

ukru
06:55 • 6202 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:42 • 105905 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 153308 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 127014 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 141037 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 143873 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 128539 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 182706 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126098 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125635 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 75774 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 130284 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 110518 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 89372 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 84374 перегляди
Публікації
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

06:55 • 6304 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 46533 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 120921 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 125617 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 117941 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 96995 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 100264 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 118485 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 135470 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 134013 перегляди
Актуальне
На Вінниччині судитимуть військового за “мінування” бази зберігання боєприпасів

На Вінниччині судитимуть військового за “мінування” бази зберігання боєприпасів

Київ • УНН

 • 10945 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. На Вінниччині судитимуть військового, який підозрюється у “мінуванні” складів однієї з військових частин — бази зберігання боєприпасів ДШВ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.

“Військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України скерувала до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця однієї з військових частин”, — сказано у повідомленні.

Встановлено, що вказаний молодший сержант контрактної служби, перебуваючи у відрядженні у військовій частині, дислокованої в Гайсинському районі Вінницької області, з мобільного телефону свого співслужбовця здійснив дзвінок на скорочений номер екстреного виклику поліції “102” Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

“Під час дзвінка він анонімно повідомив оператору завідомо неправдиву інформацію про: мінування та подальший підрив складів однієї з військових частин — бази зберігання боєприпасів ДШВ. Результатом вищевказаних протиправних дій під загрозу було поставлено громадську безпеку, а також здійснено безпідставне відволікання від виконання своїх обов’язків органів Національної поліції для перевірки вказаного повідомлення про підготовку вибуху, яке в подальшому не підтвердилося”, — додається у повідомленні.

Згідно із ч. 1. ст. 259 Кримінального кодексу України за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Нагадаємо, у Чернівцях “мінували” торгівельний центр.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32