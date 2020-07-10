На Вінниччині судитимуть військового за “мінування” бази зберігання боєприпасів

“Військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України скерувала до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця однієї з військових частин”, — сказано у повідомленні.

Встановлено, що вказаний молодший сержант контрактної служби, перебуваючи у відрядженні у військовій частині, дислокованої в Гайсинському районі Вінницької області, з мобільного телефону свого співслужбовця здійснив дзвінок на скорочений номер екстреного виклику поліції “102” Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

“Під час дзвінка він анонімно повідомив оператору завідомо неправдиву інформацію про: мінування та подальший підрив складів однієї з військових частин — бази зберігання боєприпасів ДШВ. Результатом вищевказаних протиправних дій під загрозу було поставлено громадську безпеку, а також здійснено безпідставне відволікання від виконання своїх обов’язків органів Національної поліції для перевірки вказаного повідомлення про підготовку вибуху, яке в подальшому не підтвердилося”, — додається у повідомленні.

Згідно із ч. 1. ст. 259 Кримінального кодексу України за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Нагадаємо, у Чернівцях “мінували” торгівельний центр.