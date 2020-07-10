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В Винницкой области будут судить военного за "минирование" базы хранения боеприпасов

В Винницкой области будут судить военного за "минирование" базы хранения боеприпасов

Киев  •  УНН

 • 10944 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. В Винницкой области будут судить военного, который подозревается в "минировании" складов одной из воинских частей - базы хранения боеприпасов ДШВ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего одной из воинских частей", - говорится в сообщении.

Установлено, что указанный младший сержант контрактной службы, находясь в командировке в воинской части, дислоцированной в Гайсинском районе Винницкой области, с мобильного телефона своего сослуживца совершил звонок на короткий номер экстренного вызова полиции "102" Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

"Во время звонка он анонимно сообщил оператору заведомо ложную информацию о: минировании и дальнейшем подрыве складов одной из воинских частей - базы хранения боеприпасов ДШВ. Как результат вышеуказанных противоправных действий - под угрозу была поставлена общественная безопасность, а также осуществлено безосновательное отвлечение от выполнения своих обязанностей органов Национальной полиции для проверки указанного сообщения о подготовке взрыва, которое в дальнейшем не подтвердилось", - добавляется в сообщении.

Согласно ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, угрожающего гибелью людей или другими тяжкими последствиями, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Напомним, в Черновцах "минировали" торговый центр.

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