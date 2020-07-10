В Винницкой области будут судить военного за "минирование" базы хранения боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Винницкой области будут судить военного, который подозревается в "минировании" складов одной из воинских частей - базы хранения боеприпасов ДШВ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего одной из воинских частей", - говорится в сообщении.
Установлено, что указанный младший сержант контрактной службы, находясь в командировке в воинской части, дислоцированной в Гайсинском районе Винницкой области, с мобильного телефона своего сослуживца совершил звонок на короткий номер экстренного вызова полиции "102" Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.
"Во время звонка он анонимно сообщил оператору заведомо ложную информацию о: минировании и дальнейшем подрыве складов одной из воинских частей - базы хранения боеприпасов ДШВ. Как результат вышеуказанных противоправных действий - под угрозу была поставлена общественная безопасность, а также осуществлено безосновательное отвлечение от выполнения своих обязанностей органов Национальной полиции для проверки указанного сообщения о подготовке взрыва, которое в дальнейшем не подтвердилось", - добавляется в сообщении.
Согласно ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, угрожающего гибелью людей или другими тяжкими последствиями, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
Напомним, в Черновцах "минировали" торговый центр.