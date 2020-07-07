У Чернівцях "мінували" торгівельний центр
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Сьогодні, 9 липня, до Ситуаційного відділу ГУНП в Чернівецькій області надійшло повідомлення про замінування торгового центру на вулиці Героїв Майдану, 71 у Чернівцях, пише УНН з посиланням на повідомлення управління Національної поліції в області.
“На місце події направлено слідчо-оперативні групи ГУНП і Шевченківського відділення поліції, співробітників роти поліції особливого призначення, вибухотехнічного відділу, кінологічного центру ГУНП, наряди Управління патрульної поліції, рятувальників, медичну та газову служби”, — вказано у повідомленні.
З торгового центру правоохоронці евакуювали 20 осіб персоналу та 20 відвідувачів.
Поліцейські перевірили приміщення будівлі та прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних або підозрілих предметів. За результатами перевірки інформація про замінування закладу не підтвердилася.
Раніше, у Києві зачинили три станції метро, через повідомлення про мінування.