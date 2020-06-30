У Києві зачинили три станції метро, через повідомлення про мінування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Станції “Житомирська”, “Харківська” та “Арсенальна” столичного метрополітену зачинено, через повідомлення про мінування. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КП “Київський метрополітен”.
“Станцію „Житомирська“, „Харківська“ та „Арсенальна“ зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Дніпровський райсуд Києва змінив запобіжний захід Віталію Ткаленку, який “замінував” міст Метро, з тримання під вартою на поміщення до спеціалізованого медичного закладу.