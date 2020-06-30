У Києві зачинили три станції метро, через повідомлення про мінування

“Станцію „Житомирська“, „Харківська“ та „Арсенальна“ зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Дніпровський райсуд Києва змінив запобіжний захід Віталію Ткаленку, який “замінував” міст Метро, з тримання під вартою на поміщення до спеціалізованого медичного закладу.