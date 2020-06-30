В Киеве закрыли три станции метро, из-за сообщения о минировании
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Станции “Житомирская”, “Харьковская” и “Арсенальная” столичного метрополитена закрыты, из-за сообщения о минировании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП “Киевский метрополитен”.
“Станция „Житомирская“, „Харьковская“ и „Арсенальная“ закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!”, — говорится в сообщении.
Напомним, Днепровский райсуд Киева изменил меру пресечения Виталию Ткаленко, который “заминировал” мост Метро, с содержания под стражей на помещение в специализированное медицинское учреждение.