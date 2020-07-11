В Черновцах открыли производство из-за массового "минирования"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. По факту ложных сообщений о заминировании ряда объектов в Черновцах, полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области.
“10 июля анонимный заявитель сообщил о взрывчатке в здании Черновицкого городского совета, одном из учебных заведений города, а также на площадях Филармонии и Центральной сотрудники Ситуационного отдела ГУНП немедленно направили туда все службы, необходимые для выявления и обезвреживания возможной взрывчатки, а также обеспечение безопасности граждан”, — говорится в сообщении.
В частности, по указанным адресам выехали следственно-оперативные группы ГУНП и Шевченковского отделения полиции, взрывотехническая и кинологическая службы областного управления Нацполиции, патрульные полицейские, спасатели, аварийные службы города, а также скорая медицинская помощь.
Со зданий городского совета и учебного заведения правоохранители эвакуировали 125 человек и ограничили доступ граждан к местам возможной опасности.
Полицейские взрывотехники обследовали указанные в сообщении площади, здания и прилегающие территории. Любых подозрительных или взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.
“Следователи Шевченковского отделения полиции внесли сведения об указанных событиях в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины”, — добавляется в сообщении.
Напомним, в Винницкой судить военного, который подозревается в “минировании” складов одной из воинских частей — базы хранения боеприпасов ДШВ.