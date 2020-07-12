На Киевщине мужчина "заминировал" отдел полиции и рынок
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. На Киевщине правоохранители задержали "минера" отдела полиции. Им оказался 46-летний житель города Васильков. По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр отдел коммуникации Нацполиции в Киевской области.
"На спецлинию "102" поступило сообщение от диспетчера Государственной службы чрезвычайных ситуаций о том, что к ним позвонил неизвестный мужчина и сообщил о минировании рынка и отдела полиции в городе Васильков", - говорится в сообщении.
Так, на местные рынки сразу прибыли наряды полиции. "Правоохранители эвакуировали людей с рынков и работников местного отдела полиции. Также ограничили доступ граждан к потенциально опасным прилегающих территориям", - сообщили правоохранители.
Работниками взрывотехнической службы и кинологами был проведен тщательный обзор: никаких взрывных устройств, предметов и подозрительных лиц не обнаружили.
"Вместе с тем работники полиции провели ряд первоочередных розыскных мер и оперативно установили личность минера. Мужчина под хмельком задержан в порядке ст.208 УПК Украины", - резюмировали правоохранители.
По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения. Меру пресечения для задержанного выберет суд.
Как сообщал УНН, в Черновцах открыли производство из-за массового "минировании".