В Киеве "заминировали" площадь возле станции метро "Минская": полиция нашла подозрительную коробку
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Полицейские получили информацию о заминировании площади перед станцией метро "Минская" в Оболонском районе Киева. На месте обнаружили подозрительную коробку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации Национальной полиции в городе Киеве.
"Сегодня полицейские получили информацию о заминировании площади перед станцией метро "Минская" в Оболонском районе столицы. На указанный адрес срочно направили следственно-оперативную группу Оболонского управления полиции, наряды патрульной полиции, взрывотехников и кинологов со служебными собаками", - говорится в сообщении.
Отмечается, что территорию перекрыли, там работают сотрудники профильных служб. Они проводят тщательную проверку сооружений и транспортных средств, находящихся рядом.
"Во время проверки территории взрывотехники возле одного из киосков обнаружили подозрительную коробку. Для безопасности ее обезвредили на месте. Остатки изъято на экспертизу", - указано в сообщении.
Сообщается, что информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. После проведения осмотра территории будет дана правовая квалификация события, добавили в полиции.
Напомним, в Киевской области мужчина "заминировал" отдел полиции и рынок.