В Полтаве проводят спецоперацию из-за мужчины, который угрожает гранатой
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Полтаве мужчина, которого подозревают в незаконном завладении транспортным средством, пытаясь избежать ответственности - грозит полицейским взорвать гранату. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.
"На улице Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и Полтавского отдела полиции и другие специальные службы. Процессуальное руководство осуществляет Полтавская местная прокуратура.
Также охрану места происшествия осуществляет патрульная полиция.
Напомним, в Запорожье пенсионер получил тяжелую травму от взрыва гранаты.