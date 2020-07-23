Погроза гранатою і захоплення поліцейського у Полтаві: у МВС розповіли деталі інциденту
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Чоловік, який погрожує гранатою у Полтаві, й захопив у заручники поліцейського, обміняв останнього на начальника карного розшуку, полковника поліції Віталія Шияна, після чого - поїхав з ним на наданому за його вимогами автомобілі. Про це повідомив у Facebook заступник голови МВС Антон Геращенко, інформує УНН.
"23 липня у Полтаві о 09:05 на вулиці біля приміщення адміністративного суду працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обгрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні транспортними засобами. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5, яку погрожує підірвати. За руку він утримував співробітника поліції", - повідомив Геращенко.
За його словами, на місці створений оперативний штаб.
"Після перемовин зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна (Віталій Шиян - ред.), з яким він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі "Богдан". Продовжуються перемовини, ціль яких примусити зловмисника здатися поліції не наносячи шкоди ні собі, ні оточуючим. Введено в дію поліцейську спеціальну операцію "Грім", - резюмував заступник голови МВС.
Як повідомлялося раніше в УНН, чоловік у Полтаві взяв у заручники поліцейського і обміняв його на начальника місцевого карного розшуку.
Раніше стало відомо, що у Полтаві проводять спецоперацію через чоловіка, який погрожує гранатою.