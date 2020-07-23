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Погроза гранатою і захоплення поліцейського у Полтаві: у МВС розповіли деталі інциденту

Погроза гранатою і захоплення поліцейського у Полтаві: у МВС розповіли деталі інциденту

Київ • УНН

 • 13405 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Чоловік, який погрожує гранатою у Полтаві, й захопив у заручники поліцейського, обміняв останнього на начальника карного розшуку, полковника поліції Віталія Шияна, після чого - поїхав з ним на наданому за його вимогами автомобілі. Про це повідомив у Facebook заступник голови МВС Антон Геращенко, інформує УНН.

"23 липня у Полтаві о 09:05 на вулиці біля приміщення адміністративного суду працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обгрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні транспортними засобами. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5, яку погрожує підірвати. За руку він утримував співробітника поліції", - повідомив Геращенко.

За його словами, на місці створений оперативний штаб.

"Після перемовин зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна (Віталій Шиян - ред.), з яким він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі "Богдан". Продовжуються перемовини, ціль яких примусити зловмисника здатися поліції не наносячи шкоди ні собі, ні оточуючим. Введено в дію поліцейську спеціальну операцію "Грім", - резюмував заступник голови МВС.

Як повідомлялося раніше в УНН, чоловік у Полтаві взяв у заручники поліцейського і обміняв його на начальника місцевого карного розшуку.

Раніше стало відомо, що у Полтаві проводять спецоперацію через чоловіка, який погрожує гранатою.

Українські Національні Новини

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