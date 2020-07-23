Угроза гранатой и захват полицейского в Полтаве: в МВД рассказали детали инцидента
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Мужчина, который угрожает гранатой в Полтаве, и захватил в заложники полицейского, обменял последнего на начальника уголовного розыска, полковника полиции Виталия Шияна, после чего - поехал с ним на предоставленном по его требованиям автомобиле. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко, информирует УНН.
"23 июля в Полтаве в 09:05 на улице у здания административного суда работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами. При задержании злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожает взорвать. За руку он держал сотрудника полиции", - сообщил Геращенко.
По его словам, на месте создан оперативный штаб.
"После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна (Виталий Шиян - ред.), с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле "Богдан". Продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника сдаться полиции не нанося вреда ни себе, ни окружающим. Введено в действие полицейскую специальную операцию "Гром", - резюмировал замглавы МВД.
Как сообщалось ранее в УНН, мужчина в Полтаве взял в заложники полицейского и обменял его на начальника местного уголовного розыска.
Ранее стало известно, что в Полтаве проводят спецоперацию из-за мужчины, который угрожает гранатой.