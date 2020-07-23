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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 80171 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105322 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112423 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102591 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 102663 просмотра

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Угроза гранатой и захват полицейского в Полтаве: в МВД рассказали детали инцидента

Угроза гранатой и захват полицейского в Полтаве: в МВД рассказали детали инцидента

Киев  •  УНН

 • 13403 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Мужчина, который угрожает гранатой в Полтаве, и захватил в заложники полицейского, обменял последнего на начальника уголовного розыска, полковника полиции Виталия Шияна, после чего - поехал с ним на предоставленном по его требованиям автомобиле. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко, информирует УНН.

"23 июля в Полтаве в 09:05 на улице у здания административного суда работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами. При задержании злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожает взорвать. За руку он держал сотрудника полиции", - сообщил Геращенко.

По его словам, на месте создан оперативный штаб.

"После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна (Виталий Шиян - ред.), с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле "Богдан". Продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника сдаться полиции не нанося вреда ни себе, ни окружающим. Введено в действие полицейскую специальную операцию "Гром", - резюмировал замглавы МВД.

Как сообщалось ранее в УНН, мужчина в Полтаве взял в заложники полицейского и обменял его на начальника местного уголовного розыска.

Ранее стало известно, что в Полтаве проводят спецоперацию из-за мужчины, который угрожает гранатой.

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