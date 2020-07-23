Чоловік у Полтаві взяв у заручники поліцейського і обміняв його на начальника місцевого карного розшуку

"У Полтаві у заручниках злочинця перебуває працівник поліції. 23 липня о 9:00 ранку на вул. Остапа Вишні, біля приміщення адміністративного суду під час затримання працівниками поліції "угонщика", останній дістав гранату РГД-5, яку погрожував підірвати. Ситуація ускладнювалась тим, що зловмисник захопив у заручники працівника карного розшуку. Після перемовин, зловмисник поміняв на утримуваного працівника карного розшуку начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна Віталія, з яким поїхав на наданому, відповідно до його вимог, транспортному засобі, у напрямку виїзду з міста", - йдеться у повідомленні.

Як вказано, наразі триває спецоперація із затримання зловмисника.

Раніше стало відомо, що у Полтаві проводять спецоперацію через чоловіка, який погрожує гранатою.