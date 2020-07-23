Мужчина в Полтаве взял в заложники полицейского и обменял его на начальника местного уголовного розыска
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска в Telegram-канале, передает УНН.
"В Полтаве в заложниках преступника находится работник полиции. 23 июля в 9:00 утра на ул. Остапа Вишни, у здания административного суда во время задержания работниками полиции "угонщика", последний достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. Ситуация осложнялась тем, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска. После переговоров, злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия, с которым поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями транспортном средстве, в направлении выезда из города", - говорится в сообщении.
Как указано, сейчас идет спецоперация по задержанию злоумышленника.
Ранее стало известно, что в Полтаве проводят спецоперацию из-за мужчины, который угрожает гранатой.