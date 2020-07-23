Угроза гранатой и захват полицейского в Полтаве: правоохранители установили личность злоумышленника
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Правоохранители установили личность мужчины, который угрожал гранатой в Полтаве, и захватил в заложники начальника уголовного розыска. Об этом заявил пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Что мы можем сказать о личности - это мужчина, местный житель, ему 32 года, он ранее попадал в поле зрения полиции, осужден по имущественным преступлениям, а также за хранение наркотических веществ", - сказал он.
Говоря о "требованиях" злоумышленника, он отметил, что лицо хочет избежать уголовной ответственности в любой способ.
Напомним, утром в четверг мужчина в Полтаве взял в заложники полицейского и обменял его на начальника местного уголовного розыска.
В городе проводят спецоперацию по задержанию преступника. Также в МВД сообщили детали.