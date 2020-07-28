Поиски "полтавского террориста" продолжают более 500 правоохранителей

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 82013 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105579 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110470 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 139228 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112577 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134451 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102649 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102671 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104927 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102218 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Поиски "полтавского террориста" продолжают более 500 правоохранителей

Поиски "полтавского террориста" продолжают более 500 правоохранителей

Киев  •  УНН

 • 21750 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Правоохранители продолжают розыск в Миргородском районе Полтавской области так называемого "полтавского террориста" Романа Скрыпника, который накануне захватил сотрудника уголовного розыска полиции региона. Привлечено более 500 человек. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

На вопрос, продолжаются ли поиски Романа Скрыпника, в пресс-служба ответили: "Да, в Миргородском районе".

Также в полиции напомнили, что к оперативным мероприятиям привлечено более 500 человек.

"Информация не изменилась, более 500 правоохранителей (привлечено к поиску - ред.). Это полицейские, нацгвардейцы и из других структур люди", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось, полиция четвертые сутки продолжает поиски "полтавского террориста".

Напомним, против мужчины, который угрожал гранатой в Полтаве и захватил в заложники начальника местного уголовного розыска, открыто уголовное производство по трем статьям.

Правоохранители установили личность мужчины, который угрожал гранатой в Полтаве и захватил в заложники начальника местного уголовного розыска.

Напомним, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.

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