Поиски "полтавского террориста" продолжают более 500 правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Правоохранители продолжают розыск в Миргородском районе Полтавской области так называемого "полтавского террориста" Романа Скрыпника, который накануне захватил сотрудника уголовного розыска полиции региона. Привлечено более 500 человек. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.
На вопрос, продолжаются ли поиски Романа Скрыпника, в пресс-служба ответили: "Да, в Миргородском районе".
Также в полиции напомнили, что к оперативным мероприятиям привлечено более 500 человек.
"Информация не изменилась, более 500 правоохранителей (привлечено к поиску - ред.). Это полицейские, нацгвардейцы и из других структур люди", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщалось, полиция четвертые сутки продолжает поиски "полтавского террориста".
Напомним, против мужчины, который угрожал гранатой в Полтаве и захватил в заложники начальника местного уголовного розыска, открыто уголовное производство по трем статьям.
Правоохранители установили личность мужчины, который угрожал гранатой в Полтаве и захватил в заложники начальника местного уголовного розыска.
Напомним, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.