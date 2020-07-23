Проти "полтавського терориста" відкрили провадження за трьома статтями
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Проти чоловіка, який погрожував гранатою у Полтаві й захопив у заручники начальника місцевого карного розшуку, відкрито кримінальне провадження за трьома статтями. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП у Полтавській області.
“На даний час зловмисник відпустив заручника, він зараз у безпеці, все гаразд, він зараз зі своїми колегами. Полтавець покинув автомобіль та втік до лісопосадки. Спецоперація триває, очікуємо на результати. Відомості вже внесли до Єдиного реєстру досудового розслідування за трьома статтями: посягання на життя працівника правоохоронного органу, захоплення працівника, як заручника, і незаконне поводження з боєприпасами", — зазначили у поліції.
Додамо, чоловік раніше потрапляв у поле зору поліції, він був судимий за майнові злочини, а також за зберігання наркотичних речовин.
Як повідомлялося, правоохоронці встановили особу чоловіка, який погрожував гранатою у Полтаві й захопив у заручники начальника місцевого карного розшуку.
Нагадаємо, зранку 23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.
Зловмисник з заручником автомобілем рухається в бік Києва.
Раніше стало відомо, що у Полтаві проводять спецоперацію через чоловіка, який погрожує гранатою.