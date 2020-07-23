Захоплення поліцейського у заручники у Полтаві: зловмисник рухається у бік Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Правоохоронці перевіряють інформацію про те, що чоловік, який погрожував гранатою у Полтаві й захопив у заручники начальника місцевого карного розшуку, рухається на автівці в бік Києва. Про це УНН повідомили у поліції Полтавщини.
“У нас є інформація (про те, що зловмисник рухається в сторону Києва — ред.), зараз ми перевіряємо її. Спеціальна операція "Грім“ триває”, — повідомили правоохоронці.
Нагадаємо, зранку 23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.
За непідтвердженою наразі інформацією, яку пишуть ЗМІ, зловмисник з заручником автомобілем може рухатися в бік Києва.
Раніше стало відомо, що у Полтаві проводять спецоперацію через чоловіка, який погрожує гранатою.
Наразі триває спецоперація із затримання зловмисника.