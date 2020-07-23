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Захват полицейского в заложники в Полтаве: злоумышленник движется в сторону Киева

Захват полицейского в заложники в Полтаве: злоумышленник движется в сторону Киева

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КИЕВ. 23 июля. УНН. Правоохранители проверяют информацию о том, что мужчина, который угрожал гранатой в Полтаве и захватил в заложники начальника местного уголовного розыска, движется на автомобиле в сторону Киева. Об этом сообщили УНН в полиции Полтавской области.

"У нас есть информация (о том, что злоумышленник движется в сторону Киева - ред.), сейчас мы проверяем ее. Специальная операция "Гром" продолжается", - сообщили правоохранители.

Напомним, мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.

По неподтвержденной пока информации, которую пишут СМИ, злоумышленник с заложником автомобилем может двигаться в сторону Киева.

Ранее стало известно, что в Полтаве проводят спецоперацию из-за мужчины, который угрожает гранатой.

Сейчас продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника.

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