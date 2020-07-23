Против "полтавского террориста" открыли производство по трем статьям
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Против мужчины, который угрожал гранатой в Полтаве и захватил в заложники начальника местного уголовного розыска, открыто уголовное производство по трем статьям. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Полтавской области.
"В настоящее время злоумышленник отпустил заложника, он сейчас в безопасности, все в порядке, он сейчас со своими коллегами. Полтавец покинул автомобиль и скрылся в лесопосадке. Спецоперация продолжается, ждем результаты. Сведения уже внесли в Единый реестр досудебного расследования по трем статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, захват работника, как заложника, и незаконное обращение с боеприпасами", - отметили в полиции.
Добавим, мужчина ранее попадал в поле зрения полиции, он был судим за имущественные преступления, а также за хранение наркотических веществ.
Как сообщалось, правоохранители установили личность мужчины, который угрожал гранатой в Полтаве и захватил в заложники начальника местного уголовного розыска.
Напомним, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.
Злоумышленник с заложником автомобилем двигается в сторону Киева.
Ранее стало известно, что в Полтаве проводят спецоперацию из-за мужчины, который угрожает гранатой.