Поліція четверту добу продовжує пошуки "полтавського терориста"

“Оперативно-розшукові заходи для затримання особливо небезпечного зловмисника тривають вже четверту добу. Роботу поліцейських та Нацгвардійців ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка природного ландшафту Миргородського району”, — вказано у повідомленні правоохоронців.

У НП також додали, що: “На підставі даних, отриманих з різних джерел, а також результатів аналізу дій та мотивації зловмисника, поліція сформувала його психолого-криміналістичний портрет. Зокрема, полтавець має військовий вишкіл та навички виживання в екстремальних умовах. Також відомо, що він має проблеми із психічним здоров’ям на фоні вживання наркотичних засобів”.

Ці складові психологічного портрета працівники поліції враховують при здійсненні оперативно-розшукових заходів.