Полиция четвертые сутки продолжает поиски "полтавского террориста"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Национальная полиция Украины продолжает розыск на территории Полтавской области так называемого “полтавского террориста”, который накануне захватил сотрудника уголовного розыска полиции региона, пишет УНН со ссылкой на сообщение НПУ.
“Оперативно-розыскные мероприятия для задержания особо опасного злоумышленника продолжаются уже четвертые сутки. Работу полицейских и Нацгвардийцев затрудняют персональные навыки разыскиваемого и специфика природного ландшафта Миргородского района”, — указано в сообщении правоохранителей.
В НП также добавили, что: “На основании данных, полученных из различных источников, а также результатов анализа действий и мотивации злоумышленника, полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет. В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также известно, что он имеет проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств”.
Эти составляющие психологического портрета работники полиции учитывают при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.