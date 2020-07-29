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“Полтавський терорист” може бути вже мертвим - Геращенко

“Полтавський терорист” може бути вже мертвим - Геращенко

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Поліція продовжує пошуки чоловіка, який минулого тижня захопив у заручники поліцейського у Полтаві. Водночас не виключено, що чоловік міг накласти на себе руки. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

“Одна з версій — що ця людина, можливо, вже є і нежива, тому що, за даними поліції і за свідченнями поліцейських, яких він брав у заручники, він був під дією, як здавалося, сильних наркотичних засобів, метамфетамінів. Також такі свідчення дали ті люди, які з ним близько спілкувалися, що він дуже серйозно сидів на наркотиках. Ми думаємо, що він міг завершити життя самогубством”, — сказав Геращенко.

Водночас заступник голови МВС зазначив, що поліція продовжує пошуки зловмисника.

“Ми сподіваємося найближчим часом зрозуміти, чи ця людина жива, чи нежива, і зробити так, щоб він відповідав за свої дії”, — додав Геращенко.

Нагадаємо, зранку 23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.

Відомо, що станом на вівторок правоохоронці продовжували розшук в Миргородському районі Полтавщини “полтавського терориста”, який захопив співробітника карного розшуку поліції регіону. До пошуків було залучено понад 500 осіб.

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