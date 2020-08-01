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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 67036 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104009 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 108910 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111793 просмотра

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4 марта, 12:57 • 133193 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102384 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102635 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:31 • 102187 просмотра

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Нацполиция ликвидировала "полтавского террориста" во время спецоперации

Нацполиция ликвидировала "полтавского террориста" во время спецоперации

Киев  •  УНН

 • 23961 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Снайпер полиции обезвредил “полтавского террориста”, который в течение нескольких дней скрывался от правоохранителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

“Все произошло сегодня, 1 августа, ночью возле поселка Опошня. Полицейские не пострадали. Для задержания правонарушителя проводилась специальная полицейская операция. Когда его действия стали угрожать жизни полицейских, снайпер обезвредил мужчину”, — говорится в сообщении.

“Проводя оперативно-розыскные мероприятия, правоохранители составили психологический портрет мужчины и установили, что он имел военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях”, отметили правоохранители.

Отмечается, что подробности спецоперации будут предоставлены позже.

Ранее, 29 июля, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что “полтавский террорист” мог покончить с собой.

Напомним, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УКР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.

Известно, что по состоянию на 28 июля правоохранители продолжали розыск в Миргородском районе Полтавской “полтавского террориста”, который захватил сотрудника уголовного розыска полиции региона. К поискам были привлечены более 500 человек.

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