Нацполиция ликвидировала "полтавского террориста" во время спецоперации

“Все произошло сегодня, 1 августа, ночью возле поселка Опошня. Полицейские не пострадали. Для задержания правонарушителя проводилась специальная полицейская операция. Когда его действия стали угрожать жизни полицейских, снайпер обезвредил мужчину”, — говорится в сообщении.

“Проводя оперативно-розыскные мероприятия, правоохранители составили психологический портрет мужчины и установили, что он имел военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях”, отметили правоохранители.

Отмечается, что подробности спецоперации будут предоставлены позже.

Ранее, 29 июля, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что “полтавский террорист” мог покончить с собой.

Напомним, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УКР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.

Известно, что по состоянию на 28 июля правоохранители продолжали розыск в Миргородском районе Полтавской “полтавского террориста”, который захватил сотрудника уголовного розыска полиции региона. К поискам были привлечены более 500 человек.