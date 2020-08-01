Появилось видео ликвидации "полтавского террориста"

"Ночные события в Опишне. К сожалению, опять неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских - злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу!", - написал Аваков.
Как сообщалось ранее в УНН, в МВД рассказали подробности ликвидации "полтавского террориста".
Напомним, ранее Нацполиция сообщила о ликвидации "полтавского террориста" во время спецоперации.
Ранее, 29 июля, Геращенко допускал, что "полтавский террорист", вероятно, мог покончить с собой.
Напомним, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника уголовного розыска ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.
Ночные события в Опишня. К сожалению, опять неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских - злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате.
Спасибо полиции за профессиональную работу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0
- Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020