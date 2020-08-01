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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120265 просмотра

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Появилось видео ликвидации "полтавского террориста"

Появилось видео ликвидации "полтавского террориста"

Киев  •  УНН

 • 69991 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. "Полтавского террориста", которого ликвидировали сегодня в селе Опишня Полтавской области было ликвидировано выстрелом снайпера, после чего он подорвался на собственной гранате. Об этом сообщил в Twitter глава МВД Арсен Аваков, информирует УНН.

"Ночные события в Опишне. К сожалению, опять неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских - злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу!", - написал Аваков.

Как сообщалось ранее в УНН, в МВД рассказали подробности ликвидации "полтавского террориста".

Напомним, ранее Нацполиция сообщила о ликвидации "полтавского террориста" во время спецоперации.

Ранее, 29 июля, Геращенко допускал, что "полтавский террорист", вероятно, мог покончить с собой.

Напомним, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника уголовного розыска ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.

Ночные события в Опишня. К сожалению, опять неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских - злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате.
Спасибо полиции за профессиональную работу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0

- Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020

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