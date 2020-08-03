В столичном бизнес-центре мужчина угрожает взрывом, введено спецоперацию "Гром"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В столичном бизнес-центре "Леонардо" мужчина угрожает взорвать бомбу. Правоохранители начали спецоперацию. Об этом на личной странице в Facebook сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, информирует УНН.
"Угроза взрыва в городе Киев. 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк"(Шевченковский район, помещение бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, который сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что введено в действие специальную полицейскую операцию "Гром".
"Представители полиции начали переговоры с террристом и предложили ему сдаться. Просьба к гражданам и гостям города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской", - резюмировали в МВД.
Как сообщалось ранее в УНН, в Нацполиции рассказали подробности ликвидации "полтавского террориста".