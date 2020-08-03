Террорист, который грозит взрывом в столичном бизнес-центре, является гражданином Узбекистана - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Мужчина, который в столичном бизнес-центре угрожает взрывом, это гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович. Об этом на своей странице в Fаcebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.
"По предварительной информации, лицом, которое грозит террористическим актом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 года ннародження. Судя по его социальными сетями - это психически неуравновешенный человек. Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения, и действительно ли у него есть настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров. На месте создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции СБУ "Бумеранг". Руководство операции взяла на себя СБУ", - отметил он.
Напомним, мужчина, который в столичном бизнес-центре угрожает взрывом, требует выхода в прямой эфир, на данный момент с ним ведутся переговоры.
Как ранее сообщалось в УНН, мужчина, который в столичном бизнес-центре угрожает взрывом, требует выхода в прямой эфир, на данный момент с ним ведутся переговоры.