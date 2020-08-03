Угроза взрыва в столичном бизнес-центре: мужчина постился в Facebook призывы к убийству "неверных"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Мужчина, который угрожает взрывом в столичном бизнес-центре за три дня до события на своей странице в Facebook написал посты по убийство "неверных" и политиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook страницу подозреваемого.
Так, на странице подозреваемого три дня назад было опубликовано несколько постов с призывами к убийству политиков разных стран и представителей разных религий.
"Объявляю Джихад, убей неверного", - говорится в одном из сообщений.
Отметим, что до этого, он постился в основном фото, однако не очень часто.
Напомним, мужчина, который в столичном бизнес-центре угрожает взрывом, гражданином Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович. Сейчас в Киеве введена спецоперация, которой руководит СБУ.
Как ранее сообщалось в УНН, мужчина, требует выхода в прямой эфир, на данный момент с ним ведутся переговоры.