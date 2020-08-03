Погроза вибухом у столичному бізнес-центрі: введено нову спецоперацію під керівництвом СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Києві через погрозу вибухом у бізнес-центрі введено спецоперацію "Бумеранг", керівництво якої взяло на себе СБУ. Про це на своїй сторінці у Fаcebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.
"На місці створений оперативний штаб СБУ та поліції. Введено в дію план спеціальної операції СБУ "Бумеранг". Керівництво операції взяло на себе СБУ", - зазначив він.
Нагадаємо, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожує вибухом, є громадянином Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович.
Так, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожує вибухом, вимагає виходу у прямий ефір, на даний момент з ним ведуться переговори.
Як раніше повідомлялося в УНН, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожує вибухом, вимагає виходу у прямий ефір, на даний момент з ним ведуться переговори.