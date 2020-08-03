Угроза взрыва в столичном бизнес-центре: введена новая спецоперация под руководством СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Киеве из-за угрозы взрыва в бизнес-центре введено спецоперацию "Бумеранг", руководство которой взяло на себя СБУ. Об этом на своей странице в Fаcebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.
"На месте создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции СБУ "Бумеранг". Руководство операции взяла на себя СБУ", - отметил он.
Напомним, мужчина, который в столичном бизнес-центре угрожает взрывом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович.
Так, мужчина, который в столичном бизнес-центре угрожает взрывом, требует выхода в прямой эфир, на данный момент с ним ведутся переговоры.
Как ранее сообщалось в УНН, мужчина, который в столичном бизнес-центре угрожает взрывом, требует выхода в прямой эфир, на данный момент с ним ведутся переговоры.