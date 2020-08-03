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Терориста, який погрожував підірвати столичний бізнес-центр, затримали

Київ • УНН

 • 19753 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Чоловіка, який погрожував підірвати столичний бізнес-центр, захопили живим, на даний момент на місці працюють вибухотехніки. Про це на своїй сторінці в Fаcebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.

"Терорист захоплений живим. Вибуху не сталося. На місці працюють вибухотехніки. Далі суд і тривале тюремне ув'язнення", - написав він.

Нагадаємо, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожував вибухом, є громадянином Узбекистану - Карімов Сухроб Рахмановіч. Була введена спецоперація, якою керувало СБУ

Як раніше повідомлялося в УНН, стало відомо, що у столичному бізнес-центрі чоловік погрожує вибухом, правоохоронці оголосили спецоперацію. 

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