Террориста, угрожавшего взорвать столичный бизнес-центр, задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Мужчину, который угрожал взорвать столичный бизнес-центр, захватили живым, сейчас на месте работают взрывотехники. Об этом на своей странице в Fаcebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.
"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Далее суд и длительное тюремное заключение", - написал он.
Напомним, человек, который в столичном бизнес-центре угрожал взрывом, является гражданином Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович. Была введена спецоперация, которой руководило СБ .
Как ранее сообщалось в УНН, стало известно, что в столичном бизнес-центре мужчина угрожает взрывом, правоохранители объявили спецоперацию.