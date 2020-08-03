Террориста вывели из столичного бизнес-центра и посадили в машину СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Террориста вывели из здания бизнес-центра и посадили в машину Службы безопасности Украины, передает корреспондент УНН.
Так, террориста вывели из здания и посадили в машину СБУ.
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Перед этим сотрудники СБУ захватили террориста. С его ноги сорвали веревку, которая якобы тянулась к бомбе.
Напомним, мужчину, который угрожал взорвать столичный бизнес-центр, захватили живым, сейчас на месте работают взрывотехники.