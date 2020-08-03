Угроза взрывом в столичном бизнес-центре: взрывоопасных предметов не обнаружили
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Взрывоопасных предметов в помещении банка, которое захватывал террорист в центре Киева, не обнаружено. Об этом на своей странице в Fаcebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.
"Взрывотехники отработали помещение банка, которое захватывал террорист. Взрывоопасных предметов обнаружено не было. Теперь его ждет суд и много лет за решеткой ", - написал Геращенко.
Также Геращенко сообщил, что по информации из родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на учете в психоневрологическом учете с диагнозом "Олигофрения".
"Этот диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине он вел до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался", - отметил Геращенко.
Как сообщалось, операция с задержанием злоумышленника, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре, проведена успешно, сейчас в здании работают взрывотехники.
Напомним, террориста вывели из столичного бизнес-центра и посадили в машину СБУ.