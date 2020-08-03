Погроза вибухом у столичному бізнес-центрі: у будівлі працюють вибухотехніки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Операція із затриманням зловмисника, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі, проведена успішно, наразі у будівлі працюють вибухотехніки. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Співробітники ЦСО "А" СБУ затримали зловмисника, який захопив заручника у відділенні "Універсал банк" в БЦ "Леонардо". Операція проведена успішно. Наразі проводиться перевірка приміщення на вибухонебезпечні предмети", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, терориста вивели із столичного бізнес-центру та посадили у машину СБУ.
Як повідомлялося, чоловік, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі, заявляв, що у нього є велика кількість вибухівки, яка здетонує після його смерті. Також стало відомо, що терорист постив у Facebook заклики до вбивства "невірних".
Нагадаємо, особу терориста встановлено. Ним є громадянином Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович.