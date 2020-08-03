Погроза вибухом у столичному бізнес-центрі: у будівлі працюють вибухотехніки

"Співробітники ЦСО "А" СБУ затримали зловмисника, який захопив заручника у відділенні "Універсал банк" в БЦ "Леонардо". Операція проведена успішно. Наразі проводиться перевірка приміщення на вибухонебезпечні предмети", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, терориста вивели із столичного бізнес-центру та посадили у машину СБУ.

Як повідомлялося, чоловік, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі, заявляв, що у нього є велика кількість вибухівки, яка здетонує після його смерті. Також стало відомо, що терорист постив у Facebook заклики до вбивства "невірних".

Нагадаємо, особу терориста встановлено. Ним є громадянином Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович.