Погроза вибухом у столичному бізнес-центрі: чоловік заявив, що прив'язаний до детонатору

"…терорист декларує, що в його рюкзаку є великий заряд вибухівки, який здетонує, якщо його вб’ють, оскільки за його ногу причеплено трос, який прив’язаний до детонатору. Ми поки що не знаємо, наскільки серйозні його наміри, та чи дійсно в нього справжня вибухівка…" - написав Геращенко.



Нагадаємо, у столичному бізнес-центрі "Леонардо" чоловік погрожує підірвати бомбу. Додамо, що він тримає у заручниках одну особу.

Чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожує вибухом, вимагає виходу у прямий ефір. На цей час з ним ведуться переговори.



Як раніше повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожує вибухом, є громадянином Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович.

Наразі у Києві введена спецоперація, якою керує СБУ.